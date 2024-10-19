«Худшее решение». Блогер Сардаров пожалел об отъезде из России

Блогер Сардаров: отъезд из России в США был худшим решением

Блогер Амиран Сардаров признался, что уехать из России в США было самым худшим решением в его жизни. Об этом он заявил в шоу «Сессия» .

Блогер рассказал, что вырос на кинолентах, в которых Америка представлялась как «финальная точка острова счастья».

«Я приехал туда, и ничего не оправдалось», — заявил шоумен.

Сардаров признался, что приехал в США за мировым признанием. Однако сейчас он вернулся и намерен доказать Америке, что в России могут создавать лучший контент. Блогер уехал в Штаты в 2020 году, однако через год вернулся на родину.

Дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву запретили въезд в Латвию. На это блогер ответил, назвав латышских чиновников жалкими, мелкими и ничтожными.