Худрук Театра сатиры Герасимов заявил, что не испытывает жажды сцены

Художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов в беседе с НСН рассказал о том, планирует ли он выступать на сцене в качестве актера.

Он подчеркнул, что сейчас сосредоточен на юбилее Театра сатиры. Если кто-то из режиссеров обратится с просьбой о его участии, он не исключает возможности выступления, однако не испытывает особой жажды к сцене.

Герасимов добавил, что уже играет в Ленкоме и на Малой Ордынке, и отметил, что каждый театр развивает свою уникальную художественную концепцию. После объединения с театром Джигарханяна многие актеры остались без работы — как те, кто работал у Джигарханяна, так и представители Театра сатиры. Предыдущий художественный руководитель не смог найти им роли в новых спектаклях, и теперь его задачей является обеспечение активного участия всех артистов в театральных постановках.