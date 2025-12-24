Художник Путнин заявил о желании показать Путину картину с его изображением

Художник, академик Российской академии художеств Олег Путнин хотел бы показать президенту России Владимиру Путину картину «Открытие Крымского моста», где изображен глава государства. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости» .

Полотно вчера вывесили на выставке «Лавандовое море» в Российской академии художеств.

«Я бы с большим удовольствием показал ее Владимиру Владимировичу. Думаю, что, может быть, она ему понравится», — сказал Путнин.

Художник назвал свою работу вдохновляющей. По его словам, в ней присутствуют динамика, сюжет, жизненные обстоятельства и современные исторические события. Также он отразил в картине личную заслугу президента в осуществлении строительства Крымского моста.

Одна из картин Олега Путнина уже есть у президента. Она висит в кабинете главы государства. Журналисты заметили полотно на фоне во время чаепития Путина, когда он записывал обращение бизнесмену Денису Максимову из Люберец.