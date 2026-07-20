Художник, академик Российской академии художеств Олег Путнин не исключил, что в дальнейшем напишет полотно, посвященное освобождению Константиновки. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости» .

«Да, это возможно», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Путнин уже обращался к военной тематике в своих полотнах, среди них — «Свеча за Россию» и «Голубь мира».

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 3 июля доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Глава государства назвал это важнейшим этапом, открывающим путь к освобождению всей Донецкой Народной Республики.

Ранее Сотрудники ФСБ зафиксировали и уничтожили 10 украинских диверсантов на окраине Константиновки. Бойцы нашли и уничтожили пункт управления БПЛА и три пункта дислокации диверсантов ВСУ.