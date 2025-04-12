Хранившего связи с ВСУ украинца не пустили в Россию

Украинца дважды не пустили в Россию из-за контактов ВСУ и СБУ в его телефоне

Российские пограничники в аэропорту Шереметьево дважды не пустили гражданина Украины в Россию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

В смартфоне у мужчина силовики обнаружили контакты украинских военнослужащих. Украинец в 2024 году с разницей в два месяца дважды пытался въехать в Россию из Таиланда, однако погранслужбы отказали.

В итоге украинец обратился в суд, где заявил, что вся его семья проживает в России, а сам он имеет вид на жительство и не судим.

В ходе проверки выяснилось, что в телефоне мужчина хранил номера телефонов сотрудников СБУ, ВСУ, МВД и ГУР Минобороны Украины. Также он подписан на проукраинские Telegram-каналы, а в личной переписке с родными осуждал действия российских военных. Суд посчитал доводы достаточными и признал законным запрет на въезд.

В марте суд Санкт-Петербурга приговорил украинца к 10 годам колонии за шпионаж.