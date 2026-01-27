HR-менеджер Solar Staff Агапова предупредила, что рынок труда столкнется с нехваткой профессионалов в ключевых областях

Изменения на рынке труда, вызванные цифровизацией и внедрением искусственного интеллекта, создают дефицит специалистов с нужными навыками. Об этом сообщила «Известиям» HR-менеджер сервиса для автоматизации работы с фрилансерами Solar Staff Мария Агапова.

По словам эксперта, особенно остро ощущается нехватка специалистов, способных работать с данными, цифровыми платформами и ИИ-инструментами. Однако таких специалистов на рынке меньше, чем запросов на них.

«Бизнесу нужны люди, которые могут работать в гибридной среде — на стыке технологий, процессов и креативных задач», — сказала эксперт.

Дефицит компетенций особенно заметен в IT-разработке, аналитике данных, кибербезопасности, цифровом маркетинге и продукт-менеджменте. Эти направления активно развиваются, но система образования и корпоративного обучения не успевает готовить нужных специалистов.

Кадровый дефицит формируется и вне технологического сектора. В медицине ожидается дополнительное давление на рынок труда из-за ограничений на дистанционное обучение специалистов. Также растет потребность в отраслевых компетенциях в прикладных сферах, таких как логистика, цепочки поставок, промышленное производство и инфраструктура.

На этом фоне компании переходят к проектной модели занятости, привлекая внешних экспертов и фрилансеров под конкретные задачи. Это позволяет закрывать дефицит навыков без долгосрочных кадровых рисков, добавила Агапова.