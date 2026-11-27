Развитие нейросетей может привести к сокращению рабочих мест среди копирайтеров, помощников юристов и начинающих IT-специалистов. Об этом изданию «Абзац» сообщила HR-консультант Оксана Волкина.

Эксперт посоветовала таким специалистам задуматься о получении второй профессии, поскольку искусственный интеллект постепенно заменяет людей, выполняющих рутинные задачи. В качестве альтернативы она предложила обратить внимание на рабочие специальности, пишет АБН24.

Сейчас особенно востребованы сантехники, сварщики, электрики, швеи, плиточники и кровельщики. Также не хватает работников в сфере ЖКХ.

По словам Волкиной, осваивать такие профессии могут и мужчины, и женщины. Интерес к рабочим специальностям поддерживает и государство, популяризируя этот вид занятости.