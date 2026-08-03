HR-эксперт назвал способ избежать выгорания на удаленной работе

Удаленная работа легко может довести работника до выгорания, если от него потребуют постоянно находиться на связи. Установка фиксированного графика поможет этого избежать. Об этом 360.ru рассказала HR-директор группы компаний «Гранель» Татьяна Грибкова.

Эксперт подчеркнула, что сотруднику необходимо сразу договориться с работодателем о том, в какое время он сможет находиться на связи, чтобы не столкнуться с требованием отвечать на звонки в вечернее время или регулярно читать рабочие чаты.

«Если сотрудник постоянно ощущает необходимость быть на связи, то это уже сигнал, что баланс между работой и личной жизнью нарушен», — заявила Грибкова.

О том, как удаленная работа может довести человека до выгорания и какие существуют способы этого избежать — в материале 360.ru.