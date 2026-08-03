Сегодня 00:27 Удаленка стерла границу между работой и домом. Как не довести себя до выгорания Фото: Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Дистанционный режим работы освободил сотрудников от постоянных поездок в офис и позволила работодателям сократить расходы на аренду помещений. Но одновременно с этим такой формат постепенно стер границу между работой и личной жизнью. Россияне на удаленке стали сталкиваться с постоянным выгоранием. Как выстроить режим работы так, чтобы этого избежать, узнал 360.ru.

Как удаленная работа стала привычным форматом

Еще несколько лет назад вне офиса работали IT-специалисты и сотрудники международных компаний, которые просто физически не могли посещать офисы из-за постоянных перемещений между странами. Массовым такой формат стал во время пандемии коронавирусной инфекции, когда миллионы людей по всему миру вынужденно превратили свои дома в рабочие места. После отмены карантинных ограничений многие работодатели сохранили для сотрудников возможность работать из дома. Для них это открыло возможность найма специалистов из других регионов, позволило сократить расходы на содержание офисных помещений и внедрить гибкий график.

Сотрудники тоже получили некоторые преимущества. Они стали экономить время на дорогу, заменили обеды в офисных столовых на домашнюю еду, а также смогли переезжать в другие города, сохранив свое рабочее место.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

По данным опроса сервиса по подбору сотрудников SuperJob, в 2026 году сотрудники на удаленке есть в 35% компаний. Лидерство среди городов уверенно удерживают Москва и Санкт-Петербург, где дистанционный формат есть в 43% и 36% компаний. Полностью на дистанционной работе трудятся сотрудники кол-центров, отделов закупки и маркетинга, логистики, юриспруденции, дизайна и аналитики. Также формат удаленки сохранили компании из сферы IT, частично из дома работают рекрутеры, бухгалтеры и финансисты. Меньше инженеры и специалисты по продажам. Представители столичных компаний подчеркнули, что работники из регионов получают такую же зарплату, что и из столицы, что позволяет сохранять уверенность, что хороший специалист от нее не откажется. Введенная изначально как вынужденная мера удаленная работа стала новым форматом труда для многих людей. Вместе с преимуществами удаленной работы стали заметны и ее слабые стороны, от которых чаще страдают наемные сотрудники. Рабочий день для них не заканчивается закрытием крышки ноутбука. От них требуют постоянной доступности в рабочих чатах, могут донимать вечерними звонками. Все эти факторы со временем стерли границу между свободным и рабочим временем, что спровоцировало постепенное профессиональное выгорание.

Как избежать выгорания на удаленке

Удаленная работа требует соблюдения определенных правил как со стороны сотрудника, так и работодателя. Об этом в комментарии 360.ru заявила HR-директор группы компаний «Гранель» Татьяна Грибкова. Она пояснила, что речь идет прежде всего об установлении конкретного графика.

«Компаниям важно заранее определить единые часы доступности сотрудников, отказаться от практики переписки по рабочим вопросам поздно вечером и в выходные без крайней необходимости», — заявила Грибкова.

Фото: Markus Scholz/dpa / www.globallookpress.com