HR-эксперт Злобина сообщила, что ИИ в системе отбора кандидатов изменил подход к составлению резюме

HR-эксперт Арина Злобина рассказала РИАМО , что грамотно составленное резюме по-прежнему является основным критерием для приглашения на собеседование.

По словам эксперта, внедрение ИИ существенно изменило подход к составлению резюме. Появились попытки обмануть систему, подстраивая содержание документа под требования алгоритмов. Однако это не приводит к успеху, поскольку за автоматизированной проверкой часто следует рассмотрение резюме человеком.

Специалист предупредила, что попытки перехитрить алгоритмы могут обернуться отказом в трудоустройстве, добавила газета «Петербургский дневник».