HR-эксперт Зеленкова: новогодние каникулы повышают продуктивность сотрудников

Сокращение продолжительности новогодних каникул может негативно отразиться на сотрудниках и компаниях. Таким мнением поделилась эксперт в сфере управления персоналом Екатерина Зеленкова в разговоре с «Газетой.Ru».
По мнению специалиста, длительный отдых нужен для качественного восстановления работников, улучшения их психоэмоционального состояния и повышения производительности труда.
Современные исследования подтверждают, что полноценный отпуск снижает риски профессионального выгорания и повышает удовлетворенность работой. Каникулы способствуют укреплению корпоративных связей и позволяют сотрудникам переосмыслить личные и профессиональные цели.
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