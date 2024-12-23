HR-эксперт Зеленкова: новогодние каникулы повышают продуктивность сотрудников

Сокращение продолжительности новогодних каникул может негативно отразиться на сотрудниках и компаниях. Таким мнением поделилась эксперт в сфере управления персоналом Екатерина Зеленкова в разговоре с «Газетой.Ru» .

По мнению специалиста, длительный отдых нужен для качественного восстановления работников, улучшения их психоэмоционального состояния и повышения производительности труда.

Современные исследования подтверждают, что полноценный отпуск снижает риски профессионального выгорания и повышает удовлетворенность работой. Каникулы способствуют укреплению корпоративных связей и позволяют сотрудникам переосмыслить личные и профессиональные цели.