HR-эксперт Семеренко: с помощью ИИ можно зарабатывать до 500 тыс рублей в месяц

Карьерный специалист Святослав Семеренко из центра «Профессии будущего» поделился с «Газетой.Ru» информацией о том, какие возможности открываются перед специалистами благодаря использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Эти технологии находят применение в самых разных сферах, таких как промышленность, логистика, медицина, розничная торговля, креативная индустрия, финансы и многие другие. Эксперты, обладающие навыками работы с ИИ, могут рассчитывать на высокие доходы. Так, разработчики и ведущие инженеры, занимающиеся интеграцией ИИ в производственные процессы, могут зарабатывать до 500 тысяч рублей ежемесячно.

Инженеры среднего звена, специализирующиеся на компьютерном зрении в IT-сфере, получают от 300 до 350 тысяч рублей в месяц. В их задачи входят обучение и настройка нейронных сетей для решения задач компьютерного зрения, поддержка созданных моделей, улучшение производительности и выполнение других функций, пояснил собеседник.