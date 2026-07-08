HR-эксперт Санина посоветовала подавать заявление на отпуск вне графика за три-четыре дня

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в беседе с RT рассказала, как правильно оформить заявление на отпуск.

По ее словам, если отпуск уже включен в утвержденный график, отдельное заявление обычно не требуется. Работодатель обязан заранее уведомить сотрудника о датах отпуска под подпись не менее чем за две недели до его начала. Подпись подтверждает согласие работника с графиком.

«В случае если отпуск нужно взять вне графика — например, перенести даты или уйти раньше запланированного срока, — заявление подается обязательно», — объяснила специалист.

Заявление рекомендуется подавать минимум за три-четыре дня до отпуска. При более поздней подаче существует риск нарушения срока выплаты, что может повлечь ответственность для компании.