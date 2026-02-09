HR-эксперт Ржевская отметила, что рынок труда фиксирует острую конкуренцию среди соискателей в сферах маркетинга и PR

К 2026 году на российском рынке труда возросла конкуренция среди соискателей. На фоне сокращения числа вакансий количество соискателей увеличилось. Об этом рассказала «Известиям» директор по персоналу репутационной компании Sidorin Lab Ольга Ржевская.

Ключевым индикатором стало изменение hh.индекса (HeadHunter индекс), отражающего соотношение активных резюме к числу открытых вакансий на платформе. В декабре 2025 года этот показатель достиг 8,6 пункта против 3,5 двумя годами ранее.

«За год количество вакансий сократилось на 28%, тогда как число активных резюме выросло на 37%», — отметила Ржевская.

По ее словам, компании стали более избирательными в подборе персонала, отдавая предпочтение повышению производительности труда. Автоматизация также оказывает давление на рынок, вызывая опасения у 29% сотрудников о возможной замене их труда технологиями в ближайшие два года.

Наиболее острая конкуренция наблюдается в сферах маркетинга, рекламы и PR, где на одну вакансию приходится в среднем 27 резюме. В IT этот показатель превышает 20, а в финансах и бухгалтерии приближается к 13. При этом дефицит кадров сохраняется в инженерных и технических специальностях, а также в медицине.

Внедрение искусственного интеллекта меняет структуру найма, особенно уязвимы младшие бухгалтеры, помощники юристов и аналитики, чья работа связана с повторяющимися операциями. Побеждают те, кто умеет сочетать профессиональные компетенции с цифровыми навыками, подчеркнула Ржевская.