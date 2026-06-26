HR-эксперт Рыбалкина указала на преимущества работы в общепите для подростков

Лидер проектов по массовому подбору персонала сети ресторанов Татьяна Рыбалкина рассказала о преимуществах работы в общепите для подростков. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» .

По словам эксперта, трудовая деятельность в летнее время учит школьников пунктуальности, чистоте и умению общаться с разными людьми. Сборщиками заказов, продавцами и кассирами чаще всего хотят стать ребята в возрасте от 14 до 17 лет.

Рыбалкина отметила, что сфера общепита подходит для первого трудового опыта, поскольку там подростки быстрее осваиваются и начинают зарабатывать первые деньги. Следование инструкциям помогает развивать память и внимательность к деталям, а общение с гостями улучшает эмоциональный интеллект и понимание реакций людей, добавила Neva.Today.