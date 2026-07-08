HR-эксперт Романова сообщила, что работодатель не может просто перепоручить задачи чужой должности
В современном бизнесе доплаты за выполнение работы коллеги во время его отпуска встречаются нечасто. HR-директор Level Group Валентина Романова рассказала RT, что компании изначально стараются выстраивать работу отделов так, чтобы сотрудники были взаимозаменяемыми.
По словам эксперта, работодатель не может просто по своему усмотрению переложить на человека задачи чужой должности — для этого необходимо получить согласие сотрудника.
«Если вы готовы расширить свою зону ответственности, любая современная и адекватная компания обязательно оформит это юридически корректно», — отметила специалист.
Необходимо подписать дополнительное соглашение к трудовому договору, где будут зафиксированы объем задач, сроки и условия компенсации.