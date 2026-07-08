HR-эксперт Романова сообщила, что работодатель не может просто перепоручить задачи чужой должности

В современном бизнесе доплаты за выполнение работы коллеги во время его отпуска встречаются нечасто. HR-директор Level Group Валентина Романова рассказала RT , что компании изначально стараются выстраивать работу отделов так, чтобы сотрудники были взаимозаменяемыми.

По словам эксперта, работодатель не может просто по своему усмотрению переложить на человека задачи чужой должности — для этого необходимо получить согласие сотрудника.

«Если вы готовы расширить свою зону ответственности, любая современная и адекватная компания обязательно оформит это юридически корректно», — отметила специалист.

Необходимо подписать дополнительное соглашение к трудовому договору, где будут зафиксированы объем задач, сроки и условия компенсации.