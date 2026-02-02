HR-эксперт Платонова указала на сохранение нехватки кадров в медицине

Менеджер по аналитике кадровой компании «Адвирос» Илона Платонова в беседе с радиостанцией Sputnik высказала мнение, что реформа обязательной отработки выпускников медицинских вузов может усилить нехватку кадров.

Эксперт отметила, что, хотя в четвертом квартале 2025 года снижение спроса уменьшило острый дефицит на рынке труда, в некоторых отраслях проблема сохранится и в текущем году.

«Прежде всего это отрасли, где требуются высококвалифицированные специалисты, спецификой которых является долгое обучение и накопление опыта. Среди этих отраслей — медицина, а также производства», — объяснила специалист.

По ее словам, востребованными останутся инженеры разных профилей из-за реализации инвестиционных проектов по всей России