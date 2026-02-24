HR-эксперт Пак рассказала, что умение адаптироваться к изменениям будет востребовано в 2026 году

Изменения в экономике и активное внедрение технологий формируют новые требования к сотрудникам. Какие компетенции будут наиболее ценными в 2026 году, рассказала HR-эксперт Ирина Пак в интервью радиостанции Sputnik .

По ее словам, чем больше процессов контролируют цифровые системы, тем выше ценятся умение быстро обучаться и навыки критического мышления. Эти компетенции станут главными конкурентными преимуществами сотрудников в будущем.

«Цифровые навыки необходимы как в технических, так и в непроизводственных профессиях и отраслях. Например, в логистике и на производстве важно уметь встраиваться в процессы автоматизации», — отметила Пак.

Умение адаптироваться к изменениям и постоянно развиваться увеличивает профессиональную ценность сотрудника. Критическое мышление помогает выделять главное из огромного потока информации и принимать взвешенные решения при работе с цифровыми инструментами.