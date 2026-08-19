HR-эксперт назвал главные ред-флаги в компании, когда стоит немедленно искать новую работу

Затягивание с зарплатой и регулярное изменение условий труда — первый признак того, что в компании что-то пошло не так. Об этом в беседе с 360.ru предупредила HR-специалист, бизнес-журналист Ольга Новгородова.

Эксперт пояснила, что ситуация становится опасной, когда обязанности расширяются без пересмотра оплаты, а доход начинает зависеть не от объективных показателей, а от настроения руководителя.

«Это когда вам обещали одну роль, понятный объем задач и прозрачную систему дохода, а спустя месяц вы закрываете три вакансии, получаете „пока без KPI“ и слышите: „Мы же все здесь одна семья“. Особенно тревожно, если задерживают зарплату или выплаты начинают зависеть от настроения руководителя: это уже не дискомфорт, а финансовый риск», — объяснила Новгородова.

Динамичная среда и частые перестройки — норма для современного бизнеса. Однако существует принципиальная разница между вынужденными корректировками курса и полным отсутствием системы управления, где хаос выдается за гибкость.

«Приоритеты меняются каждую неделю, задачи ставятся голосовыми в десять вечера, ответственность размыта, а у проекта нет ни цели, ни владельца, ни ресурсов. Разовая перестройка возможна в любой компании, но если хаос стал управленческой моделью, вы не развиваетесь, а бесконечно тушите чужие пожары. Это еще один серьезный ред-флаг», — добавила эксперт.

О других сигналах, которые указывают на системный кризис в компании и повод задуматься об уходе, читайте в материале 360.ru.