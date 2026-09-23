HR-эксперт Мурадян заявил, что премии мотивируют работников в течение четырех месяцев

Денежные премии стимулируют работников, как правило, только первые четыре месяца, после чего наступает пресыщение. Об этом ИА НСН сообщил руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

По словам эксперта, после достижения комфортного уровня заработка рост выплат перестает мотивировать персонал. В связи с этим компаниям приходится применять нематериальные стимулы с учетом возраста специалистов.

«Для зумеров ключевая история — классный, модный, движовый офис», — пояснил Мурадян, уточнив, что молодым работникам также важна забота о ментальном здоровье.

Людям среднего поколения требуются ДМС и телемедицина, а старшему коллективу — стабильность, корпоративные мероприятия и семейные праздники.