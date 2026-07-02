HR-эксперт Мурадян рассказал, что регулярное использование фразы «я забыл» на работе может привести к увольнению

HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал «Абзацу» , что регулярное использование фразы «я забыл» на работе может привести к увольнению. По его мнению, такая привычка подрывает доверие руководителя и свидетельствует о неспособности сотрудника эффективно управлять задачами.

Мурадян пояснил: «Такая фраза, как „я забыл“, — это плохой сигнал. При регулярном повторении это может привести к дисциплинарному взысканию, замечанию, выговору. В конечном счете грозит увольнение за нарушение трудовой дисциплины». Он добавил, что обычно для такого исхода требуется серия зафиксированных нарушений.

Эксперт подчеркнул, что хроническая забывчивость делает работника ненадежным в глазах руководителя, что может ограничить доступ к важным задачам и документам.