HR-эксперт Мурадян: пассивный отдых на длинных выходных выбивает из рабочего ритма

Затяжные праздники негативно влияют на работоспособность, особенно если проводить их пассивно. Длительное пребывание в состоянии отдыха нарушает биологические часы человека, способствует снижению мотивации и эффективности труда. Об этом рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с «Известиями» .

По словам специалиста, важно поддерживать активность, соблюдать распорядок дня и постепенно возвращаться к рабочему ритму, начиная с небольших задач. Это позволит минимизировать последствия долгого перерыва и быстрее адаптироваться к рабочим обязанностям.

Грамотно организованный отдых положительно сказывается на общем самочувствии и производительности сотрудников, обеспечивая выгоду для бизнеса в долгосрочной перспективе, заключил Мурадян.