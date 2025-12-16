HR-эксперт Мурадян отметил, что HR-специалисты начали активно внедрять ИИ в свою деятельность

HR-специалисты активно внедряют искусственный интеллект в свою деятельность. Об этом ИА НСН сообщил HR-эксперт Гарри Мурадян.

Они используют нейросети для решения различных задач, таких как:

— Подбор кандидатов. ИИ помогает в написании шаблонов для ответов и приглашений, а также в описании вакансий и их преимуществ. — Анализ собеседований. Нейросети могут анализировать видео с интервью и выделять основные тезисы. — Отказ соискателям. С помощью ИИ можно автоматически отправлять отказы, что позволяет быстрее обработать большое количество откликов и дать обратную связь.

Однако, по словам эксперта Мурадяна, использование нейросетей может привести к тому, что достойные кандидаты не попадут в «воронку» отбора из-за небольшого недочета в резюме.

Для того чтобы пройти через фильтр ИИ, Мурадян рекомендует проанализировать целевые вакансии, выделить ключевые слова и смыслы и добавить их в свое резюме. Также можно изучить лучшие практики составления резюме у конкурентов и использовать удачные словесные конструкции.

Основатель портала SuperJob Алексей Захаров отметил, что на сегодняшний день нейросеть не может принимать решений, связанных с приемом на работу или увольнением.