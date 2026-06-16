HR-эксперт Мурадян объяснил, что неэффективных сотрудников держат в сферах с кадровым голодом

Неэффективные линейные специалисты на производстве в настоящее время могут не опасаться увольнения. Об этом заявил руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян в интервью ИА НСН .

По его словам, в условиях нехватки рабочих рук руководство компаний часто закрывает глаза на низкую продуктивность сотрудников, лишь бы не потерять хоть какого-то работника на смене.

«Неэффективных сотрудников держат в промышленности, на производстве, на стройке. В тех сегментах, где есть острый кадровый голод», — объяснил эксперт.

Он добавил, что такая тенденция особенно характерна для моногородов с градообразующими предприятиями.