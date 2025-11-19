HR-эксперт Маслова высказала мнение, что в будущем работодатели будут отдавать предпочтение метакомпетенциям

HR-эксперт и консультант по управлению персоналом Наталья Маслова в беседе с «Москвой 24» высказала мнение, что в будущем работодатели будут отдавать предпочтение метакомпетенциям, а не узким профессиональным умениям.

Метакомпетенции — это более широкие навыки, применимые в различных ситуациях. К ним относятся эмоциональный интеллект, креативность и критическое мышление. Эти качества позволят оценивать уникальные ситуации и выполнять задачи, которые машине не под силу.

Маслова считает, что пик спроса на IT-специальности, вероятно, уже пройден. Искусственный интеллект автоматизирует часть задач, но полностью заменить человека не сможет. Поэтому останутся профессии, где участие людей незаменимо.

Эксперт также отметила, что на рынке труда наблюдается стабилизация или даже некоторый спад. Это связано со снижением ажиотажа среди работодателей и возросшей конкуренцией среди соискателей.

«В вопросе выбора между высококомпетентным специалистом с низким эмоциональным интеллектом и менее опытным, но с развитыми социальными навыками, однозначного ответа нет — все зависит от приоритетов конкретной вакансии и компании», — подчеркнула Маслова.

Однако общая тенденция такова, что многие работодатели отдают предпочтение кандидатам с потенциалом. Человек, готовый и способный обучаться, окажется более приоритетным, чем тот, кто имеет нужные компетенции, но не обладает гибкостью и мотивацией к развитию.