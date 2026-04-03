HR-эксперт Лоикова заявила о расширении зарплатного неравенства на рынке труда РФ

Люди старше 55 лет стали чаще искать дополнительные источники дохода. Это связано не только с финансовыми трудностями, но и с повышением экономической активности, подчеркнула независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с радиостанцией Sputnik .

По словам специалиста, на рынке труда наблюдается тенденция: часть кадрового дефицита закрывается более зрелыми, опытными и ответственными сотрудниками, в отличие от молодого поколения зумеров, которые могут просто не выйти на работу.

«И опять же, есть еще такой тренд, ярко устоявшийся на нашем рынке, к сожалению, — это расширение зарплатного неравенства между молодыми и более зрелыми, предпенсионного возраста сотрудниками», — отметила специалист.

Молодежи зачастую платят больше из-за стереотипа, что возрастные сотрудники хуже справляются с техникой и нововведениями. Однако иногда именно зрелые специалисты могут эффективнее работать с программным обеспечением и даже научить этому молодых коллег.