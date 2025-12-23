HR-эксперт Лоикова сообщила о росте спроса работодателей на развитые гибкие навыки

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с « Абзацем » отметила, что в скором времени особую ценность на рынке труда будут иметь специалисты, которые смогут эффективно использовать современные технологии для своей работы и автоматизации рутинных задач.

Эксперт напомнила о тенденции на автоматизацию.

«Высокий спрос на универсальных специалистов, которых работодатели всегда чаще ищут в кризис, ну и на тех, кто очень быстро овладевает современными средствами, такими как искусственный интеллект», — отметила Лоикова.

По ее мнению, большая часть специалистов на отечественном рынке труда сегодня не обладает актуальными компетенциями. При этом растет спрос на развитые гибкие навыки: адаптивность к изменениям, стрессоустойчивость и способность к обучению.