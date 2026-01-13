HR-эксперт Лоикова рассказала, что пенсионеры могут зарабатывать на онлайн-репетиторстве

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова сообщила « Москве 24 », что пенсионеры могут успешно работать из дома, занимаясь онлайн-репетиторством, наставничеством или продажей хендмейд-изделий.

По словам эксперта, в России активно развивается вовлечение людей старшего возраста в удаленную работу. У пенсионеров появляется все больше возможностей для заработка на дому. Такой формат труда позволяет планировать свое время и совмещать работу с другими делами.

Лоикова отметила, что большим спросом пользуется онлайн-репетиторство — преподавание школьных предметов, иностранных языков и музыкальных уроков. Также востребовано наставничество, когда опытный специалист передает свои знания молодым коллегам. Юристы, бухгалтеры, экономисты, инженеры и педагоги могут успешно работать в таком формате.