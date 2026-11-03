HR-эксперт Лоикова рассказала, что бизнес начал возвращать уволенных из-за ИИ специалистов

Компании в России и мире начали снова нанимать сотрудников, которых ранее сократили из-за внедрения нейросетей. Об этом в беседе с ИА НСН заявила HR-эксперт Зулия Лоикова.

По ее словам, работодатели осознали, что искусственный интеллект не справляется с задачами, где требуется критическое мышление. Некоторые компании уволили аналитиков в надежде на технологии, но через пару месяцев столкнулись с ошибками. Кроме того, возникли риски из-за возможной блокировки российских аккаунтов в нейросетях, отметил «ФедералПресс».

Эксперт отметила, что алгоритмы уверенно заменяют специалистов начального уровня — бухгалтеров, юристов и сотрудников служб поддержки. Однако ИИ не способен функционировать автономно, поэтому опытные работники остаются востребованными для контроля результатов и постановки задач.