HR-эксперт Лоикова предупредила, что бухгалтеры могут быть заменены ИИ в ближайшее время

Сфера бухгалтерии стоит на пороге значительных изменений, связанных с внедрением искусственного интеллекта. По прогнозам HR-эксперта Зулии Лоиковой, в ближайшем будущем нейросети смогут заменить специалистов, чья работа сводится к выполнению рутинных и стандартных операций. Об этом написал «Абзац» .

Как отмечает специалист, алгоритмы ИИ уже сегодня успешно справляются со сбором первичной документации и выполнением простых расчетов. Бухгалтеры, которые занимаются исключительно несложными функциями, действительно могут быть заменены автоматизированными системами.

«Тенденция такова, что простые операции, сбор первички, документов — это может сделать ИИ. Алгоритмы уже этому обучены и активно используются в работе», — пояснила Лоикова.

Тем не менее эксперт уверена, что полностью вытеснить человека из профессии искусственный интеллект пока не способен. Задачи, требующие аналитического мышления, стратегического планирования, оптимизации налогообложения и учета сложного контекста, остаются исключительной прерогативой живых специалистов. Такие качества, как интуиция, профессиональное суждение и способность принимать решения в нестандартных или кризисных ситуациях, по-прежнему недоступны для нейросетей.