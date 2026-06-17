HR-эксперт Лоикова предложила бороться с эйджизмом через грамотное позиционирование достижений

Эйджизм на рынке труда — это актуальная проблема, которая затрагивает многих соискателей. Такое мнение высказала HR-специалист Зулия Лоикова, передала «Вечерняя Москва» .

Эксперт предложила бороться с эйджизмом через грамотное позиционирование достижений и изменение корпоративной культуры.

«На собеседовании подробно опишите последние 10 лет работы, а более ранний опыт подавайте кратко, акцентируйте внимание на результатах и достижениях, а не на стаже. Избегайте фраз вроде „25 лет опыта“», — посоветовала Лоикова.

Она рекомендовала сконцентрироваться на правильной подаче резюме и обновлять список востребованных навыков.