HR-эксперт Лоикова отметила, что ИИ может заменить переводчиков и копирайтеров

HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с Life.ru высказала мнение, что айтишникам начального уровня, переводчикам, копирайтерам и другим специалистам, чьи рутинные задачи способен выполнять искусственный интеллект, стоит присмотреться к рабочим профессиям.

По словам специалиста, в зоне риска находятся профессии по обработке информации, не требующие работы с материальными объектами. Автоматизация затрагивает рутинное программирование, переводы, создание текстов, дизайн, маркетинг и клиентскую поддержку. Прежде всего под удар попадают сотрудники начального звена, чьи задачи легко передать алгоритмам.

Эксперт советует обратить внимание на специальности, требующие работы руками. Наиболее перспективным направлением она назвала токарное дело, особенно работу на станках с ЧПУ. Также сохраняется высокий спрос на сварщиков и электриков.

Тенденцию подтверждают опросы работодателей 2026 года: 65% компаний назвали наиболее дефицитными именно рабочих (сварщиков, электриков). На втором месте — нехватка инженеров у 45% организаций, а 30% испытывают кадровый голод в IT-сфере. При этом оснований для полного исчезновения перечисленных интеллектуальных профессий пока нет.