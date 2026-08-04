HR-эксперт Лоикова назвала главное правило подготовки зумеров к интервью

Родители должны помогать ребенку готовиться к собеседованию «за кулисами», но не участвовать в интервью. Об этом 360.ru рассказала независимый HR-эксперт, председатель комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России» Зулия Лоикова.

В СМИ появилась информация, что зумеры все чаще приходят на собеседование с родителями. Поддержка близких действительно важна, отметила эксперт.

«Иногда можно договориться, что близкий человек в виде поддержки ждет вас в холле, в кафе — это снимет напряжение, сохранит вашу самостоятельность в глазах работодателя. Важно сосредоточиться на том, чтобы самому отвечать на вопросы. Приводить примеры из опыта, демонстрировать логику рассуждений. И здесь уже можно потренироваться с родителями либо с кем-то, кому вы доверяете», — посоветовала специалист.

Помощь родителей допустима, но главным действующим лицом на собеседовании должен быть соискатель. Родственники могут помочь с подготовкой резюме или дать обратную связь.

«Но на самом собеседовании старайтесь быть главным действующим лицом, это важно. Также совет для родителей: ценна помощь за кулисами, не в самом собеседовании. Дать совет, как держаться на интервью, показать, как вы проходили эти интервью, рассказать о своем опыте. Тогда вы разделите этот страх и внушите уверенность ребенку», — объяснила Лоикова.

Подробно о том, почему зумеры стали ходить на собеседования с родителями и что с этим делать, — в материале 360.ru.