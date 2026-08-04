Сегодня 14:49 Сепарация затянулась: что делать тревожным зумерам и их родителям при поиске работы HR-эксперт Лоикова: родители на собеседовании с зумером — это красный флаг Фото: Nick White/moodboard / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В СМИ все чаще обсуждают тренд, когда зумеры приходят на собеседование с родителями. Иногда поддержка действительно необходима, но не в подобном формате. С чем связана такая тенденция и как поступить правильнее, чтобы ребенок смог самостоятельно устроиться на работу, разобрался 360.ru.

Почему зумеры приходят на собеседование с родителями Еще 10-15 лет назад феномен, когда молодые люди приходили на собеседование с родителями, был жутким ред-флагом, рассказала 360.ru независимый HR-эксперт, председатель комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России» Зулия Лоикова. «Сейчас я не могу сказать, что в России это явление очень развито, но мы встречаем такое явление, как родители, например, в соцсетях увидели вакансию, и они переписываются с тобой. Но я в этом не вижу ничего плохого просто потому, что зумеры могут не пользоваться этой соцсетью и считать ее устаревшей. Но на консультации, профориентирование и так далее они могут приходить реально с родителями», — отметила она.

Фото: РИА «Новости»

По словам Лоиковой, у нее в практике были такие случаи.

Уже вроде как взрослый [человек], потом раз — и присоединяется в Zoom мама, задающая вопросы на заднем фоне, хотя, казалось бы, ее там изначально не было.

В США около 77% зумеров приходили на собеседование с родителями. «А вот в России мы не говорим о том, что это массовое явление, потому что его попросту нет. Но я бы говорила в целом о фоне высокой тревожности, потому что для многих молодых людей собеседование — это сильный стресс. И если мы посмотрим на шкалу стресса от нуля до 10, то собеседование восьмерочку-то у нас дотягивает. Присутствие близкого человека создает ощущение безопасности, помогает снизить тревогу», — объяснила HR-эксперт. Не исключено, что одна из причин заключается в том, что у зумеров затянулся процесс психологического отделения от родителей. «У нас опять же такая тенденция во всем мире, что ВОЗ увеличила время молодости. Теперь у нас молодость до 44-45 — это ты все еще молодой и юный. И старость тоже отдалилась по времени. Поэтому это, возможно, детское состояние незавершенной сепарации — человек не чувствует себя полностью самостоятельным», — сказала Лоикова.

Фото: РИА «Новости»

Как HR относятся к родителям на собеседовании В России присутствие родителей на собеседовании вызывает у рекрутеров настороженность.

Для России это ужасный красный флаг. Почему? Потому что у нас ценят самостоятельность, активность и так далее. В нашем менталитете это немножко не увязывается.

Еще один момент — это нехватка опыта. «Зумеры только учатся проходить такие этапы, не всегда знают, как грамотно составить резюме, выстроить диалог, отстоять свои интересы. Родители хотят помочь, но гиперопека может просто убить все. Во-первых, это негативное восприятие самого кандидата, который торгуется через маму или через папу (был случай, у меня коллега рассказывал, через бабушку), и вы оказываете медвежью услугу», — предупредила эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Во-первых, такого человека вряд ли возьмут на работу, во-вторых, между родителем и ребенком будет накапливаться негатив, отметила Лоикова. «Потому что он будет чувствовать, что вы давите, вы чего-то от него требуете, вы его контролируете. И это тоже очень сильно портит взаимоотношения сторон внутри семьи», — подчеркнула она. Порой родителями движет желание подстраховаться, и они сопровождают ребенка, чтобы лично убедиться, что компания надежная, что там нет рисков, честные условия, нет скрытых пунктов в договоре.

Что законная работа, потому что сейчас очень много недобропорядочных работодателей, к сожалению. Люди сталкиваются с ними в соцсетях, где-то еще, а потом выходят на работу, оказывается, что они вообще чем-то незаконным занимались. Поэтому родители могут переживать насчет этой темы и могут сопровождать.

Зумер — это уже достаточно взрослый человек, напомнила Лоикова. «Кому-то и 30 лет, и странно в 30 лет сопровождать ребенка на собеседование», — добавила она.

Фото: Mark Langridge/moodboard / www.globallookpress.com

Родитель должен потренировать ребенка перед собеседованием, рассказать о своем опыте, «погонять» по вопросам-ответам, помочь просмотреть резюме, посоветовала эксперт. «Не сидеть, не писать за него это резюме, потому что здесь тоже возникает дисбаланс. Когда вы слишком вкладываетесь в ребенка, он к этому вообще не идет и относится к этой работе, к факту того, что он пришел [на собеседование] уже как к сверхдостижению», — объяснила специалист. Работодатели ищут самостоятельности в сотрудниках и присутствие родителей они воспринимают как стоп-сигнал.

Кандидат не готов нести ответственность в сложных ситуациях, будет искать постоянно внешнюю опору в виде руководителя либо кого-то еще, будет избегать сложных ситуаций. А в работе разные ситуации бывают.

Иногда рекрутеры достаточно резко реагируют на присутствие родителей. «Например, коллеги могут задавать вопросы родителям: „А что, и работать вы за него будете или все-таки он сам может?“ В отдельных случаях это уже становится поводом для отказа. Хотя существует и другая точка зрения: если родитель просто присутствует для моральной поддержки — он его довел, но он не заходит на переговоры вместе с ним, не вмешивается в диалог, — это не всегда красный флаг», — сказала Лоикова.

Фото: РИА «Новости»

Мешает ли присутствие родителей оценить качества кандидата Присутствие родителей на собеседовании часто мешает, потому что родитель активно отвечает сам на вопросы, перебивает кандидата, берет переговоры на себя. «Поэтому рекрутер видит не самостоятельного специалиста, а ситуацию, где за него принимает решение кто-то другой. И это затрудняет оценку реальных компетенций реального человека, умения мыслить, аргументировать, вообще справляться с ситуациями и так далее», — объяснила эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Советы зумерам и родителям от HR Тревожным зумерам следует проконсультироваться с психологом или HR до встречи.

Иногда можно договориться, что близкий человек в виде поддержки ждет вас в холле, в кафе — это снимет напряжение, сохранит вашу самостоятельность в глазах работодателя. Важно сосредоточиться на том, чтобы самому отвечать на вопросы. Приводить примеры из опыта, демонстрировать логику рассуждений. И здесь уже можно потренироваться с родителями либо с кем-то, кому вы доверяете.

Помощь родителей допустима, но соискатель должен выступать главным действующим лицом на собеседовании. «Если ваши родители помогают с подготовкой резюме, например почитать, структурировать, дать обратную связь, прорепетировать ответы — это очень супер, но на самом собеседовании старайтесь быть главным действующим лицом, это важно. Также совет для родителей: ценна помощь за кулисами, не в самом собеседовании. Дать совет, как держаться на интервью, показать, как вы проходили эти интервью, рассказать о своем опыте. Тогда вы разделите этот страх и внушите уверенность ребенку», — объяснила Лоикова.

Фото: Finn Winkler/dpa / www.globallookpress.com

Важно поговорить с ребенком о границах, когда родителю отводится роль советника, а когда лично ребенку нужно проявить себя.

Самое важное — это найти гибкий баланс и передать ему роли, бразды правления в его руки. Представьте, что вы тренер и тренируете на соревнования своего воспитанника. Воспитанник — это ваш ребенок. Вы же не будете выходить на него за ринг и делать какие-то действия, вы обучите его этому.