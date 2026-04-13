HR-эксперт Лимонова сообщила, что автоматизация труда приведет к появлению новых профессий

Эксперт по вопросам рынка труда Елена Лимонова в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что инновации позволяют людям осваивать новые сферы деятельности и применять свои навыки в областях, где требуется свобода принятия решений.

«Если будет освобождаться работа ручная, например, даже на тех же производствах, позволит новым профессиям появляться. Не те люди, которые делают ручную работу, а те люди, которые обслуживают эти автоматизированные линии», — отметила специалист.

Также она добавила, что если младший аналитический персонал частично будет вытеснен искусственным интеллектом, то появятся вакансии, требующие способности анализировать данные и создавать новые модели. По ее словам, в случае своевременного использования новых технологий человек сможет соответствовать меняющимся требованиям профессии.