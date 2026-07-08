HR-эксперт Куликова указала, что молодое поколение отдает предпочтение опыту, а не зарплате

HR-эксперт Тоня Куликова сообщила в интервью «Газете.Ru» , что для молодых россиян на первом месте стоит получение практического опыта, а не высокий доход на первой работе.

Куликова подчеркнула, что начинающие специалисты стремятся найти смысл в своей деятельности и осознают значение портфолио для будущей конкурентоспособности, написал RT.

По данным Куликовой, 71% молодых специалистов считают ключевым фактором наличие реальных проектов, 58% — возможность получить практический опыт, а 43% — обучение внутри команды.

Зарплатные ожидания при этом остаются на умеренном уровне: 27% молодых специалистов рассчитывают на 50–70 тысяч рублей в месяц, 20% — на 30–50 тысяч рублей, 16% — на 70–90 тысяч рублей.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян отметил, что работодатели в России все чаще привлекают обратно бывших сотрудников и готовы обсуждать с ними прибавку к зарплате.