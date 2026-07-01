HR-эксперт Королева рассказала, что тепловой удар на работе считается несчастным случаем на производстве

В жаркую погоду споры о температуре в офисе становятся особенно актуальными. KP.RU выяснил, что должен делать работодатель, чтобы соблюсти права сотрудников, и как решить конфликт, связанный с кондиционерами.

В Трудовом кодексе нет отдельной нормы, посвященной работе при высоких температурах, а рекомендации Роспотребнадзора необязательны для исполнения. Однако работодатель несет ответственность за здоровье сотрудников. По требованиям охраны труда рабочее место не должно создавать угрозу для здоровья человека.

HR-эксперт Алена Королева рассказала, что если человек получил тепловой удар на работе, то это считается несчастным случаем на производстве. Может быть определена степень тяжести для здоровья, и в случае тяжелых последствий наказание работодателя может быть вплоть до уголовной ответственности.

Королева также рассказала о пяти стратегиях поведения в конфликте, применимых к спорам из-за кондиционеров: соперничество, приспособление, избегание, компромисс и переговоры. Для решения спора о кондиционере Алена Королева рекомендует следующее:

— Не переходить на личности и не искать виноватых. — Определить комфортную для работы температуру в 22–23 градуса и придерживаться ее. — Учитывать индивидуальные потребности сотрудников: выдавать настольные вентиляторы тем, кому жарко, и пледы — тем, кому холодно. — Ввести запрет на единоличные решения и перехватывание пульта кондиционера. — Договориться об охлаждении помещения в определенные моменты, например во время обеденного перерыва.

Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день, если температура в помещении превышает 28,5 градуса.