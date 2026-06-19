HR-эксперт Хакимова предложила искать летом работу в сфере туризма и сельского хозяйства

Летом поиск работы может быть более выгодным из-за снижения конкуренции, рассказала менеджер по профессиональному подбору направления «Производство и Логистика» компании «Адвирос» Гельнур Хакимова в беседе с радиостанцией Sputnik .

По словам эксперта, каждая торговая компания открывает в среднем около 14 вакансий из-за сезонности и высокой текучести кадров. В сфере машиностроения также наблюдается острый кадровый голод: интенсивность найма высокая, а медианная зарплата составляет 70 тысяч рублей, что на 27% выше рынка.

Хакимова отметила, что летом наиболее активен найм в сферах с хроническим дефицитом кадров, таких как инженерно-технические специальности, разработка и медицинский персонал. Также есть сезонные направления, где активность связана с ростом потребительского спроса: туризм и гостеприимство, ритейл, сельское хозяйство, логистика и доставка.