HR-эксперт Ерхов предупредил о рисках для сотрудников из-за использования нейросетей

Генеральный директор рекрутинговой компании «ТуБи» Роман Ерхов рассказал «Известиям» о новом явлении в офисах — «мясных прокси». Это сотрудники, которые используют ответы нейросетей без проверки и доработки, теряя свою востребованность на рынке труда.

По словам эксперта, «мясные прокси» выступают посредниками между нейросетью и коллегами, передавая сгенерированные ответы без анализа и адаптации под конкретную задачу. Исследования показывают, что многие сотрудники уже используют ИИ без дополнительной проверки результатов. Например, один из крупных опросов более 32 тысяч работников показал, что 66% респондентов полагались на ответы нейросетей без их анализа.

Ерхов отметил, что ИИ меняет требования к сотрудникам, но не устраняет профессии. Наибольшему риску подвергаются специалисты, чья работа связана с повторяющимися операциями и обработкой стандартной информации. Однако ответственность за итоговый результат работы по-прежнему остается за человеком.

Для проверки навыков компании могут использовать практические задания. Например, кандидату предлагают решить рабочий кейс с помощью ИИ, а затем оценивают не только конечный результат, но и процесс: качество запросов, способность анализировать ответ и выявлять ошибки. Еще одним способом проверки может стать задание с намеренной ошибкой в ответе нейросети.