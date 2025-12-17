HR-эксперт Доманская посоветовала установить лимит алкоголя до начала корпоратива

HR-эксперт Валерия Доманская рассказала в беседе с сайтом Леди Mail , как избежать неприятных ситуаций на новогоднем корпоративе.

Специалист напомнила о негативном влиянии алкоголя на поведение многих людей. Она посоветовала заранее определиться с максимальным количеством потребляемых напитков. Также важно чередовать спиртное с водой или безалкогольными напитками.

По словам Доманской, также важно правильно подобрать одежду для праздника. Она рекомендовала спросить организаторов о стиле мероприятия и добавить немного элегантности к наряду. Важно чувствовать себя уверенно в парадном образе.