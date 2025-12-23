HR-эксперт Быханов призвал избегать алкогольных марафонов и конфликтов с коллегами на корпоративах

Управляющий партнер кадровой компании CORNERSTONE Владислав Быханов рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik о правилах поведения на корпоративах. Такие нормы помогут предотвратить фатальные последствия вечера.

Так, специалист посоветовал отказаться от алкогольных марафонов и внимательно следить за количеством выпитого.

«Помните анекдоты про коллег, заснувших лицом в салате оливье? Вот именно это вам точно не пригодится завтра утром на рабочем месте», — отметил эксперт.

Быханов также рекомендовал избегать конфликтов с другими сотрудниками. Такие ситуации останутся неприятным воспоминанием и едва ли положительно скажутся на профессиональной репутации