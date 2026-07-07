HR-эксперт Бобкова объяснила, что в вакансиях указывают не все критерии отбора

По словам специалиста, решения работодателей часто основаны на определенной логике, которая не всегда очевидна соискателям. Наниматели не могут указывать в вакансиях некоторые требования, например к полу или возрасту кандидата. Однако если эти характеристики не соответствуют ожиданиям работодателя, резюме сразу отклоняется.

Бобкова отметила, что не все критерии отбора можно подробно описать в объявлении о вакансии. У рекрутеров обычно есть целый набор внутренних требований к кандидату, но их перечисление сделало бы описание вакансии слишком громоздким.