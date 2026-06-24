HR-эксперт Блохина призвала проводить перекрестную проверку рейтингов работодателей

Рейтинги работодателей, которые составляют различные кадровые сервисы, должны проходить перекрестную проверку у других игроков рынка. Это может повысить их объективность и достоверность, заявила эксперт по стратегическому управлению персоналом Светлана Блохина на круглом столе «Ридуса» .

По словам эксперта, сегодня существует разрыв между работодателями и работниками. HeadHunter увеличил этот разрыв, так как у портала нет конкурентов и интереса к привлечению партнеров и клиентов. Компании искусственно накручивают рейтинг на площадке поискового сервиса, чтобы привлечь кандидатов. Одновременно они создают автоматизированные системы фильтрации входящих резюме.

«В итоге искусственный интеллект со стороны HeadHunter и работодателя конкурирует с искусственным интеллектом со стороны работника. Очень сложно пробиться через препоны человеку, который не понимает правила игры», — рассказала Блохина.

Перекрестные проверки могут сделать рейтинги более объективными. Они предполагают создание комиссии, которая будет оценивать показатели. Комиссия должна формироваться случайным образом, чтобы избежать предвзятости.