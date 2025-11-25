HR-эксперт Агаева предупредила о вероятности потери денег при отпуске в январе

Идея продлить новогодние праздники отпуском не так привлекательна, как кажется на первый взгляд. Генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева рассказала сайту KP.RU , что брать отпуск после праздников в январе невыгодно.

Эксперт отметил, что при зарплате в 100 тысяч рублей до вычета налогов отпускные за неделю составят 23 890,79 рубля. Если же работать в этот период, можно заработать 33 333,3 рубля. Таким образом, работник потеряет почти 10 тысяч рублей.

Потери будут еще больше, если уйти в отпуск на две недели. Однако есть и плюсы: после новогодних праздников цены на билеты и проживание в отелях падают, что позволяет сэкономить на путешествии, добавила Агаева.