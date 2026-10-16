HR-директор Романова развеяла миф о том, что накопленные за несколько лет дни отпуска могут «сгореть»

Распространенное заблуждение о том, что накопленные за несколько лет дни отпуска могут «сгореть», не соответствует закону. Об этом сообщила HR-директор Level Group Валентина Романова в интервью Piter.TV .

Романова объяснила, что миф о «сгорании» отпусков возник из-за неверной трактовки 132-й Конвенции Международной организации труда, которую Россия ратифицировала в 2010 году. В документе сказано, что желательно отдохнуть в течение полутора лет, однако некоторые работодатели ошибочно приняли это за строгий срок, после которого отпуск аннулируется.

Конституционный Суд РФ поставил точку в этом вопросе: работодатель не имеет права аннулировать накопленные дни отдыха. Сотрудник может отгулять их в любое время или получить денежную компенсацию при увольнении. При этом заменить денежной выплатой стандартный ежегодный отпуск в 28 дней и продолжить работать нельзя — эти дни закон жестко резервирует для отдыха. Выплату можно получить только за дни сверх этого лимита (например, за дополнительные дни за ненормированный график), но с важным исключением: обязательные семь дней отпуска за вредные или опасные условия труда заменить деньгами нельзя.