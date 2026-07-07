HR-директор «МТС Линк» Прокушева назвала график отпусков инструментом командного планирования

HR-директор «МТС Линк» Екатерина Прокушева в беседе с RT подчеркнула, что утвержденный график отпусков обязателен для обеих сторон. Если дата уже зафиксирована, руководитель не может в последний момент отказать сотруднику из-за высокой нагрузки или отсутствия замены.

Прокушева объяснила, что о начале отпуска человека должны предупредить не позднее чем за две недели, а отпускные выплатить за три дня до его начала или ранее. Перенос отпуска необходимо оформлять письменно, чтобы избежать недоразумений.

Есть категории работников, которым отпуск предоставляется в удобное для них время. Среди них — несовершеннолетние, женщины перед отпуском по беременности и родам или после него, мужья в период отпуска жены по беременности и родам, родители детей-инвалидов, а также сотрудники с тремя и более детьми до 18 лет, пока младшему ребенку не исполнилось 14 лет.

По словам эксперта, конфликты часто возникают там, где график воспринимают как примерный ориентир. Когда даты согласовали заранее, но потом начинают двигать под проекты или личные планы, появляются накладки.

График отпусков работает как инструмент командного планирования. Руководителю важно заранее смотреть на загрузку команды в течение года и соотносить ее с планами компании. Даты стоит распределять так, чтобы у людей была возможность восстановиться после интенсивных периодов, а по ключевым направлениям сохранялся рабочий минимум.