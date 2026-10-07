HR-директор Грибкова опровергла миф о сгорании неотгулянного отпуска

Неиспользованный отпуск не сгорает даже спустя несколько лет, а размер выплат зависит от числа рабочих дней в месяце. Об этом РИАМО рассказала HR-директор ГК «Гранель» Татьяна Грибкова.

Эксперт пояснила, что накопленные дни отдыха сохраняются, а при увольнении работодатель обязан выплатить за них денежную компенсацию, отметил «Ридус».

По словам Грибковой, с финансовой точки зрения отпуск выгоднее брать в месяцы с наибольшим числом рабочих дней — например, в марте, апреле или июле. Январь и май наименее выгодны по деньгам из-за праздников. Однако совмещение отпуска с праздничными днями позволяет продлить отдых, потратив меньше дней отпускного лимита.

Она также напомнила, что выплаты начисляются за календарные дни, включая выходные. Поэтому включение субботы и воскресенья увеличивает итоговую сумму, а отпуск строго с понедельника помогает сберечь дни.