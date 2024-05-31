Более 3,5 тысячи мероприятий подготовят ко Дню защиты детей в России

Фото: Pxhere

В России ко Дню защиты детей подготовят свыше 3,5 тысячи мероприятий. В разных городах и населенных пунктах страны пройдут выставки, мастер-классы, игры, кинопоказы и концерты. Подробности сообщали в Министерстве труда и социальной защиты.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова напомнила, что в России живет более 30 миллионов детей. Задача властей, делать все, чтобы жизнь юных россиян была насыщенной и интересной.

«Дети — это радость и смех, любовь и поддержка. Они основа нашего государства, залог успешного роста и благополучия нашей страны. В Год семьи в День защиты детей вся страна превратится в территорию детства», — подчеркнула Голикова.

Президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи. Глава государства подчеркнул, что одним из главных приоритетов страны является обеспечение достойного уровня и качества жизни семей. Россия бережет подлинные ценности и создает условия для рождения большего количества детей.

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