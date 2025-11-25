Холод задерживается: жителей Подмосковья предупредили о снегопаде без морозов

Снег выпадет в Москве и Подмосковье 25 и 26 ноября, а в четверг в регионе пройдут мощные дожди. Об этом 360.ru рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 25 ноября в Московском регионе ожидается температура от нуля до +2 и небольшой снегопад с 18:00. На западе Подмосковья мокрый снег выпадет раньше — примерно в 15:00. Тишковец также спрогнозировал юго-западный ветер с порывами 3-8 метров в секунду.

«Ситуация будет обуславливаться гребнем антициклона, а вечером скажется влияние теплого атмосферного фронта, поэтому в Москве и Подмосковье будет преобладать облачная погода», — объяснил специалист.

Он добавил, что атмосферное давление продолжит слабо расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.

«В среду погода резко испортится — в зоне теплого фронта временами пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя днем и вечером с общим количеством от шести до девяти литров воды на каждый квадратный метр», — подчеркнул синоптик.

Тишковец уточнил, что за ночь появится снежный покров высотой от одного до трех сантиметров. По его мнению, 26 ноября будет юго-восточный и восточный ветер с порывами 4-9 метров в секунду. Температура будет держаться в течение суток на уровне 0... +3, однако в четверг заметно повысится.

«Осадки перейдут в жидкое агрегатное состояние. Несмотря на дожди, термометры покажут +4...+7 градусов. К концу недели повеет холодом — столбики термометров сиротливо прижмутся к нулевой отметке, и при заморозках появится снова гололедица», — рассказал Тишковец.

Синоптик добавил, что морозы придут в регион только в середине декабря. Похожий прогноз касательно зимней погоды дал синоптик Александр Шувалов.