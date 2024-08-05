Жителей Челябинской области предупредили, что в пробах воды из озера Чебакуль обнаружили бактерии холерного вибриона. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«В результате исследований на территории региона выявили нетоксигенный штамм вибриона. Это типично для летнего периода, и подобные вибрионы регулярно обнаруживаются в реках и озерах», — отметили в ведомстве.

При этом в пресс-службе уточнили, что риски распространения холеры на территории региона полностью исключены. Сотрудники Роспотребнадзора усилили контроль за кишечными инфекциями, в том числе за объектами окружающей среды.

Жителям Челябинской области рекомендовали соблюдать правила профилактики ОКИ и употреблять только бутилированную или кипяченую воду. А также мыть руки, овощи и фрукты. В случае появления симптомов кишечной инфекции нужно обратиться к врачу для обследования.

Ранее о вспышке холеры в Херсоне сообщили представители российского подполья. С симптомами этого заболевания в больницу попали около 100 человек. Администрация города, которую назначил киевский режим, пыталась скрыть происходящее.